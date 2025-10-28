SHOA descarta riesgo de tsunami en las costas de Chile tras temblor que sacudió al norte del país

A primera hora de este martes 28 de octubre, un temblor se registró en el norte del país, específicamente en la región de Antofagasta.

Según informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el sismo tuvo una magnitud de 5,0, mientras que su epicentro se ubicó a 56 kilómetros al suroeste de San Pedro de Atacama.

Pese a esto, desde el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartaron riesgo de tsunami para las costas de Chile.

“Las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, indicaron.