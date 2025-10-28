;

Participante de “Fiebre de Baile” protagoniza fuerte accidente de tránsito en Santiago

La colisión vehicular ocurrió en un cruce de la capital.

Alejandro Basulto

La bailarina e influencer Cata Days, participante de Fiebre de Baile (Chilevisión), sufrió este lunes un accidente de tránsito en Santiago, incidente que ella misma dio a conocer en sus redes sociales.

Así partimos el día hoy. Estoy bien, un poco molida, no más”, relató la joven mientras mostraba los vehículos involucrados en el choque. Pese al impacto, aseguró que se encontraba en buen estado.

Horas después, compartió otro video desde los estudios del canal, donde se preparaba para el nuevo episodio del programa. “No se preocupen chiquillos, estamos acá bien (...) preparándonos para hoy”, expresó con entusiasmo.

Además, motivó a sus seguidores con un mensaje directo: “Con todo hoy, así que tienen que vernos a todos y votar”. En su publicación añadió que “accidentada y todo nos vemos igual hoy en Fiebre de baile a las 22.15”.

¿Quién es Cata Days?

La artista, cuyo nombre real es Catalina Díaz, se integró recientemente al espacio de competencia, donde impactó con su primera presentación: un reggaeton que le valió la ovación del público y la victoria sobre su contrincante, Carlyn Romero.

Oriunda de Valdivia, Cata se mudó a Santiago hace un año. Casada con un ciudadano estadounidense llamado Diego, fue instructora de twerking y zumba, y según contó a CHV, “me dedico al baile desde chiquitita. Desde los 4 años comencé a meterme en gimnasia rítmica”.

Actualmente, la creadora de contenido suma más de 470 mil seguidores en TikTok y 200 mil en Instagram, donde mantiene una estrecha relación con su comunidad digital.

