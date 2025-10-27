;

En medio de su tratamiento por cáncer: Paulina Urrutia se refiere a su regreso a las teleseries tras siete años

La actriz será parte de la nueva telenovela vertical de Canal 13.

Alejandro Basulto

Canal 13

Canal 13

Tras más de siete años alejada del género, Paulina Urrutia retoma las producciones dramáticas con una participación especial en la nueva teleserie vertical de Canal 13, El obrero que me enamoró, disponible desde este martes a las 18:00 horas en las plataformas digitales del canal.

La actriz, quien enfrenta un cáncer de mama triple negativo diagnosticado en 2024 y actualmente está bajo tratamiento con quimioterapia oral, interpretará a “Sara Salinas”, la madre del personaje de Hernán Contreras.

Este papel representa un guiño a su emblemática “Sarita Mellafe”, recordada villana de Fuera de control (1999), también emitida por el 13.

ADN

Es una persona muy manipuladora, es una madre que ha criado a este hijo de una manera muy condenada a repetir una historia de aprovechamiento y de maltrato… Es una persona bien despiadada y hoy día tiene a su hijo como un brazo, una extensión de ella misma”, explicó la intérprete sobre su personaje.

Paulina Urrutia añadió que su nuevo rol “es la madre del villano de esta mininovela y podemos decir que es como un legado de ‘Sarita Mellafe’, así que la gente podrá ver cómo se viene la mano. Si bien es una pequeña intervención, se ve claramente cómo esta mujer maneja los hilos de todo”.

Con este proyecto, la actriz y exministra presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes regresa al Canal 13 tras casi dos décadas, desde su participación en Gatas y tuercas (2005), marcando así un reencuentro con la ficción televisiva en una etapa personal y profesional especialmente significativa.

