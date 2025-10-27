Incómodo momento en “Primer Plano”: Pancha Merino lanzó hostil comentario y Danilo 21 le respondió

El más reciente episodio de Primer Plano terminó con un ambiente incómodo entre sus panelistas, luego de una serie de comentarios cruzados en los minutos finales del programa emitido por Chilevisión.

Durante la emisión, Francisca Merino ya había generado controversia al criticar públicamente el espacio de farándula Que te lo digo, donde participa Danilo 21.

Al despedirse, Julio César Rodríguez intentó concluir el episodio de forma distendida, pero la situación cambió rápidamente. “Panchita, ¿cómo lo pasó hoy día?”, le preguntó el conductor. “Espectacular. Muy simpático. Somos muchos en este panel, eso sí, amigo”, respondió la actriz.

El comentario provocó la inmediata reacción de Danilo 21: “Ya me están aserruchando otra vez”. Luego, al tomar su turno de despedida, el periodista replicó: “Yo bien también... Igual siento que sobra alguna persona. Hay mucha gente también. Pienso lo mismo, Pancha”.

Ante el cruce de declaraciones, JC Rodríguez trató de calmar los ánimos preguntando: “Pero, ¿por qué terminamos así?”. Sin embargo, el ambiente ya se había tornado tenso. “¡Se sintió atacado el Vasco!”, comentó de repente el influencer, mientras Pancha Merino preguntaba: “Estamos felices todos y tú te sientes... ¿Estás peleando, Vasco, con Danilo?”.

Finalmente, Vasco Moulian decidió no involucrarse en la discusión y cerró el momento con un breve “Estoy acostumbrado...”. Horas después, Danilo 21, quien por contrato solo asiste al estelar de Chilevisión dos domingos al mes, compartió en Instagram un video del incómodo final, escribiendo con sarcasmo: “Un capítulo muy tranquilo”.