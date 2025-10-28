;

VIDEOS. “No existe tecnología que reemplace lo que hacen los bosques”: el rol clave de los árboles frente al cambio climático

En el noveno capítulo de Tecnociencia, Soledad Vial destacó la relevancia de conservar los bosques, prevenir incendios y fomentar un uso responsable de los recursos.

Martín Neut

Andrea Obaid

CAP 9 Tecnociencia, el Podcast

Este martes 28 de octubre se estrenó el noveno capítulo de Tecnociencia, el Podcast, titulado “Bosques en crisis climática”, conducido por la periodista científica Andrea Obaid y con la participación de Soledad Vial, subgerenta de Sostenibilidad de Arauco.

Durante la conversación, Vial destacó el rol clave que cumplen los bosques en la mitigación del cambio climático. “Los bosques son el pulmón del planeta. No existe hoy día tecnología que reemplace lo que hacen los bosques, que es capturar CO₂”, señaló.

Además, enfatizó la necesidad de conservar los ecosistemas nativos y promover el manejo responsable de los bosques productivos. “Es importante cuidar los bosques que tenemos, pero también manejar de forma sostenible aquellos que entregan recursos”, agregó.

Vial explicó que la madera está presente en más aspectos de la vida cotidiana de lo que imaginamos. “Si tú te fijas, ¿qué instrumento musical no tiene madera?”, comentó. Desde casas y muebles hasta estudios de grabación y baquetas de batería, “hoy la madera está en todos lados”, afirmó.

“Es un proceso renovable”

Respecto a los incendios forestales, la especialista advirtió que la prevención debe ser una tarea permanente.

Los incendios no se apagan en el verano, se apagan durante todo el año”, afirmó, destacando la importancia del trabajo conjunto entre comunidades, empresas y universidades para reducir los riesgos.

Vial también explicó que muchos productos cotidianos provienen de la madera y que su origen es sustentable. “Hoy por cada árbol que cortamos, al menos volvemos a plantar uno. Es un proceso renovable que se mantiene en equilibrio”, indicó.

El capítulo completo ya está disponible en YouTube, Spotify y las redes sociales de Radio ADN.

