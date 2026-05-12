Jamiroquai confirma show en Chile: cuándo es y cómo comprar entradas para su regreso a Santiago

Después de siete años de ausencia en la región, Jamiroquai anunció oficialmente su regreso a Latinoamérica con una gira que incluirá presentaciones en Brasil, Chile, Argentina, Colombia y México.

El tour comenzará el 11 de septiembre con una presentación en el escenario Sunset de Rock in Rio, en Brasil, para luego continuar por distintas ciudades del continente.

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La gira coincide con un momento clave para la agrupación liderada por Jay Kay, ya que este 2026 se cumplen 30 años del lanzamiento de “Virtual Insanity”, uno de los mayores éxitos de la banda y canción que marcó a toda una generación en los años 90. Además, el grupo prepara el lanzamiento de su primer álbum de estudio en nueve años.

El espectáculo promete repasar clásicos como “Virtual Insanity”, “Space Cowboy” y “Deeper Underground”, junto con nuevas canciones de su próximo trabajo discográfico. Actualmente, la banda acumula casi dos mil millones de reproducciones en plataformas digitales y más de 5,5 millones de oyentes mensuales en Spotify

En concreto sobre el show en Chile, en específico, en Santiago, la banda británica aterrizará el próximo 15 de septiembre en el Claro Arena.

Las preventas para el concierto en Chile comenzarán el 13 de mayo a las 10:00 horas para clientes Claro Club y afiliados Caja Los Andes, ambas con un 20% de descuento y stock limitado. La venta general partirá el 15 de mayo, también a las 10:00 horas, a través de Puntoticket.