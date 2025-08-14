;

VIDEO. Derrame de “licor verde” en planta de Celulosa Arauco en Valdivia activa investigación de la SMA: habría causado muerte de cisnes y peces en el pasado

La empresa ya registró derrames en 2004 y 2014 que causaron la muerte de cisnes y peces; la Superintendencia de Medio Ambiente investiga el nuevo incidente.

Martín Neut

Planta Valdivia de Celulosa Arauco

Planta Valdivia de Celulosa Arauco / Foto Arauco

La planta Valdivia de Celulosa Arauco, en San José de la Mariquina, región de Los Ríos, volvió a protagonizar un incidente ambiental.

El pasado lunes 11 de agosto, la compañía reportó una “proyección controlada de material” que incluyó residuos de “licor verde”, compuesto químico que ya había estado presente en episodios pasados de la misma instalación.

Según consigna Ciper, la empresa explicó que el material fue “completamente contenido y gestionado dentro de las instalaciones conforme a los protocolos establecidos” y “no representó riesgo para las personas ni para el medio ambiente”.

Sin embargo, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) inició una fiscalización en terreno y advirtió que, por ahora, “no es posible confirmar ni descartar efectos sobre el medioambiente o la salud de las personas”.

No es la primera vez

El hecho revive la memoria de derrames anteriores. En 2004, un episodio en esta planta provocó la muerte masiva de cisnes de cuello negro en el Santuario de la Naturaleza Río Cruces, caso por el que la justicia condenó a Arauco por daño ambiental.

En 2014, otro derrame de “licor verde” coincidió con la mortandad de peces en el mismo río.

Aunque la SMA multó a la compañía por incumplimientos, el Tercer Tribunal Ambiental concluyó que “el desconocimiento de las circunstancias del entorno (…) y la falta de certeza sobre la causa de la muerte de los peces” impedía sostener una relación directa con la operación de la planta.

Actualmente, Arauco mantiene apelaciones por sanciones económicas derivadas de ese último episodio.

