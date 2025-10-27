;

Nunca existieron: los falsos trastornos mentales que la ciencia usó para controlar a las minorías

Un estudio reveló una serie de falsos diagnósticos que justificaban la esclavitud, castigar a las mujeres y censurar la diversidad sexual.

Javiera Rivera

A lo largo de la historia, la medicina y la psiquiatría no siempre buscaron sanar. En muchos casos, sirvieron como herramientas de dominación.

Según un artículo publicado en The Conversation, varios supuestos trastornos mentales fueron creados para legitimar el racismo, el sexismo o el control político y religioso.

Al respecto, el investigador a cargo Jorge Romero-Castillo, profesor de Psicobiología en la Universidad de Málaga, señaló que “ciertos diagnósticos se usaron como formas de manipulación para legitimar el poder”.

Racismo disfrazado de medicina

En el siglo XIX, el psiquiatra estadounidense Samuel Cartwright inventó dos supuestos trastornos aplicados exclusivamente a personas negras esclavizadas:

  • Drapetomanía: definía como “enfermedad” el deseo de escapar de los amos.
  • Disestesia etiópica: atribuía “apatía hacia el trabajo” a los esclavos, cuyo “tratamiento” eran los latigazos.

Histeria: el castigo médico a las mujeres rebeldes

Otro caso emblemático fue la histeria femenina, un diagnóstico usado durante siglos para patologizar el comportamiento de las mujeres.

Desde la Grecia clásica hasta el siglo XX, se creía que el útero podía “moverse por el cuerpo” y causar ansiedad, deseo sexual o rebeldía.

A las mujeres diagnosticadas se les practicaban mutilaciones genitales, exorcismos e incluso clitoridectomías, según documenta Romero-Castillo.

“Síndromes” para callar denuncias

El síndrome de alienación parental, propuesto en 1985 por Richard Gardner, es otro ejemplo de diagnóstico sin base científica.

Fue utilizado en juicios de custodia para desacreditar a menores víctimas de abuso y castigar a madres que denunciaban violencia de género.

La homosexualidad tratada como “enfermedad”

Durante décadas, la homosexualidad figuró como un trastorno mental en los manuales de psiquiatría.

En 1952, el DSM-I la describía como una condición “anormal” y justificaba “terapias de conversión” que incluían torturas físicas y psicológicas.

Recién en 1973, la Asociación Psiquiátrica Estadounidense eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades, y en 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo lo mismo.

