Línea *4141 de prevención del suicidio supera las 227.000 llamadas en tres años de atención

Desde su puesta en marcha en enero de 2023, la línea de prevención del suicidio *4141 ha atendido más de 227.000 llamadas, funcionando las 24 horas, los siete días de la semana.

La mayoría de los contactos proviene de personas con intención suicida, especialmente jóvenes de 20 a 24 años y en su mayoría mujeres, principalmente de la región Metropolitana.

Ginesta Eguiluz, coordinadora de la plataforma de Salud Mental de Salud Digital, explica que “desde septiembre hacia adelante hay un alza sostenida” en los llamados, algo que atribuye a factores estacionales y a las festividades, cuando “las personas pueden sentirse más solas (…) y buscar ayuda en salud mental de manera más rápida”.

El promedio de duración de las llamadas es de nueve minutos, aunque las intervenciones con personas en riesgo suelen extenderse más tiempo.

Una herramienta fundamental

Ante situaciones de urgencia, el equipo del *4141 coordina con SAMU, Carabineros y familiares para garantizar una atención inmediata.

Bernardo Martorell, subsecretario de Redes Asistenciales, destaca que la línea “ha demostrado ser una herramienta fundamental en la detección temprana, contención emocional y derivación oportuna de personas en riesgo suicida”.

En suma, el subsecretario reconoce que uno de los principales desafíos es “fortalecer la capacidad de respuesta para sostener la alta demanda que la línea ha alcanzado”.

El *4141 se mantiene disponible para quienes necesiten apoyo, de manera gratuita y confidencial, complementando la atención de Salud Responde al 600-360-7777.