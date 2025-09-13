Prevención del suicidio: Minsal lanza guía para fortalecer vínculos y combatir el aislamiento

El Ministerio de Salud (Minsal) ha presentado una nueva guía destinada a la prevención del suicidio, enfocándose en la importancia de la conexión social como factor protector frente a conductas suicidas.

La guía subraya que el aislamiento social es un factor de riesgo significativo y promueve estrategias para fortalecer los lazos comunitarios.

Según el Minsal, la conexión social actúa como un factor protector frente al suicidio, mientras que el aislamiento social aumenta el riesgo de conductas suicidas.

Recomendaciones clave

Entre las recomendaciones más destacadas, el Minsal insta a:

Fortalecer las redes de apoyo : Promover la participación en actividades comunitarias y mantener contacto regular con familiares y amigos.

: Promover la participación en actividades comunitarias y mantener contacto regular con familiares y amigos. Buscar ayuda profesional : En caso de experimentar pensamientos suicidas o crisis emocionales, se recomienda acudir a profesionales de la salud mental.

: En caso de experimentar pensamientos suicidas o crisis emocionales, se recomienda acudir a profesionales de la salud mental. Evitar el uso exclusivo de plataformas de inteligencia artificial para apoyo emocional: El Minsal advierte sobre los riesgos de depender únicamente de servicios de IA sin la supervisión de profesionales capacitados.

Revisa también Su jefe estuvo involucrado: trabajador TEA del Hospital San Borja fue víctima de agresiones

La guía está disponible en el sitio web del Minsal. Además, el Minsal ha habilitado la línea telefónica 600 360 7777 para brindar orientación y apoyo en casos de crisis.

Se espera que estas acciones contribuyan a reducir las tasas de suicidio en el país y a crear una sociedad más solidaria y consciente de la importancia del bienestar emocional.