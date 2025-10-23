;

Colegio de Entrenadores le quita el piso a Esteban Paredes: “No cumple los requisitos para oficiar como ayudante”

La orgánica cuestionó que el exdelantero estuviera como parte del staff de Santiago Morning durante los partidos de Primera B.

José Campillay

En una nueva edición del “fútbol de escritorio”, Magallanes denunció a Santiago Morning por disponer como ayudante de campo de Esteban Paredes, acusando que no está habilitado para ejercer dicha función.

Los “microbuseros”, lejos de darse por aludidos, mantuvieron al exdelantero en la banca durante el posterior partido al enfrentamiento con los carabeleros, cuando golearon a Cobreloa en La Pintana.

ADN

Sin embargo, un inesperado portazo recibieron en Santiago Morning tras lo planteado por el Colegio de Entrenadores.

El gerente técnico de Santiago Morning no cumple los requisitos para oficiar como entrenador ayudante ni como entrenador principal, labor que se ha observado en algunos partidos de la competencia de ascenso“, expresaron en un comunicado, reparando en que Esteban Paredes no cuenta con la Licencia PRO Nacional que lo debería habilitar para dicha función.

“Desde 2020 existe la normativa relacionada con la licencia de entrenadores y desde esa fecha hemos observado la escasa preocupación de los clubes y sus directivos por el respeto de esta. Ya en este año existió un conflicto que fue zanjado con una decisión que aludía fuerza mayor y que tuvo un carácter excepcional, al borde de la legitimidad”, remarcaron, apuntando a que se dé por cumplida la normativa.

Ahora dependerá del Tribunal de Disciplina de la ANFP analizar el caso por si la situación de Esteban Paredes involucra o no un castigo para Santiago Morning, en plena pelea por evitar el descenso a la Segunda División Profesional.

