FOTO. De momento, clasificando: así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina

Con la victoria de este martes, la Roja Femenina dio un importante paso en su misión de llegar a Brasil 2027.

Gonzalo Miranda

La tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina

Este martes por la tarde, en Rancagua, la Selección Chilena de Fútbol Femenina no tuvo compasión con su par de Bolivia y la goleó por 5-0 en el marco de la segunda fecha de la Liga de Naciones Femenina que da pasajes para la Copa del Mundo de la categoría en Brasil.

Un doblete de Sonya Keefe, más los tantos de Fernanda Pinilla, Yastin Jiménez y Nayadet López, estructuraron una goleada sólida para las pupilas de Luis Mena que, con el resultado, quedaron en el segundo puesto de la clasificación general.

Esto porque con los restantes partidos, la tabla de posiciones de la Liga de Naciones quedó encabezada por Colombia, que tiene 6 puntos tras sus dos primeras victorias. Más atrás aparecen Chile, Argentina, y Venezuela con cuatro unidades, pero La Roja con mejor diferencia de gol.

Hasta ahí estarían clasificando de manera directa Colombia y Chile, mientras que trasandinas y las ‘vinotinto’ irían al repechaje internacional, pero claro, solo se trata de la segunda de nueve fechas.

Cabe recordar que la Liga de Naciones Femenina juegan todos los países menos Brasil. De las 9 selecciones, clasificarán dos de manera directa y dos irán al repechaje internacional.

La próxima fecha será clave para las aspiraciones de La Roja. Chile visitará a Perú en el Cusco el 28 de noviembre, mientras que el 2 de noviembre recibirá en nuestro país a Paraguay.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Naciones Femenina lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

ADN

