Mauricio Isla denuncia robo que sufrió en Barrio Italia tras el empate de Colo Colo con Deportes Limache

Algunas pertenencias del “Huaso” fueron robadas desde su vehículo. Horas después, sus documentos personales aparecieron botados en Recoleta.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno

A través de sus redes sociales, Mauricio Isla denunció un robo que sufrió en el sector de Barrio Italia, Providencia, en donde estuvo anoche tras jugar contra Deportes Limache en el Estadio Nacional, partido que terminó 2-2.

El defensa de Colo Colo publicó una imagen en la que se aprecia su vehículo con un vidrio roto. “Me robaron en Barrio Italia, Providencia. Por favor, si saben de algo, ofrecemos recompensa por el carnet y la licencia”, escribió el “Huaso” en una historia de Instagram.

ADN

Mauricio Isla vía Instagram

Y en la mañana de este martes, el lateral derecho subió otra historia para informar que sus documentos personales fueron encontrados. “Quiero agradecer a toda la gente que se preocupó anoche por el robo que tuve en mi auto. Mi novia y yo estamos muy bien. A las 05:00 de la mañana aparecieron mis documentos botados en Recoleta. Gracias por la preocupación”, señaló.

ADN

Mauricio Isla vía Instagram

Según información de ADN Deportes, no se realizó ninguna denuncia formal en Carabineros por el robo que sufrió Mauricio Isla. El caso fue atendido por Seguridad Ciudadana de Providencia.

ADN Radio
