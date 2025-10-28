Coquimbo Unido buscará dar su primera vuelta olímpica en Primera División a estadio lleno
Los “piratas” consiguieron contar con la capacidad íntegra del Francisco Sánchez Rumoroso ante Unión La Calera.
La expectativa es total en Coquimbo ante la chance que tiene el club para obtener este domingo su primer título de Primera División.
De vencer a Unión La Calera, los “piratas” darán la vuelta olímpica a cuatro fechas del final del Campeonato Nacional 2025.
Este martes comenzó el proceso de venta de entradas, ante la altísima expectación de los fanáticos del club. Por lo mismo, las autoridades ya anunciaron que las puertas del Francisco Sánchez Rumoroso se abrirán tres horas antes del compromiso, agendado para las 17:30 horas.
Además, pese a que en un principio la Delegación Presidencial de Coquimbo proyectaba disponer del ingreso de 15 mil personas, finalmente entrarán 18 mil, el aforo completo del recinto deportivo.
Cabe destacar que, considerando lo anterior, no se permitirá el ingreso de hinchas de Unión La Calera al Francisco Sánchez Rumoroso.
