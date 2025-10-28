Lionel Messi es un ídolo para muchos amantes del fútbol, especialmente para los argentinos. Sin embargo, ¿quiénes son los ídolos de “Leo”?

En una entrevista con NBC News, el delantero del Inter Miami habló sobre los deportistas que más admira. ¿El primero de la lista? Diego Maradona.

“Obviamente, para nosotros los argentinos, Maradona siempre fue nuestro máximo ídolo y nuestra máxima admiración por todo lo que significó. Si bien yo era chiquito y lo vi jugar poco en vivo, Diego trascendía cualquier cosa”, aseguró la “Pulga”.

Fuera del fútbol, Messi eligió a sus deportistas favoritos en el básquetbol y el tenis. “Por hablar de otro deporte, creo que pasa lo mismo con Michael Jordan. También admiro mucho a los tenistas como Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic, creo que los tres hicieron que la competición sea mucho más grande de lo que era. Seguramente se me olvidan muchísimos deportistas, pero por destacar algunos, creo que me quedaría con ellos”, comentó.

“Por decir alguno de básquet, LeBron James o Stephen Curry... Son jugadores a los cuales admiré mucho y creo que le dieron mucho al deporte que hacen, cada uno en lo suyo. Ahí nombré varios”, concluyó el ex Barcelona.