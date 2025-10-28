Dura competencia para Dr. Simi y Ahumada: esta es la nueva cadena de farmacias que abrió en Chile con medicamentos más baratos

¿Competencia para el querido Dr. Simi? Hace pocos días apareció en Santiago una simpática ranita con un delantal blanco. Se trata del rostro principal de una nueva cadena de farmacias que abrió en Chile.

La gigante mexicana Femsa, a través se su brazo de salud, dio el vamos a su tercera apuesta de este tipo en el país: Super Sana.

En detalle, se trata de una locación low cost que promete precios un poco más económicos en remedios. Por el momento, tiene un surtido de más de 1.400 productos en total.

La multinacional ya implementó el mismo formato en Colombia y Ecuador, con los nombres Rana que Sana y Sana Sana, respectivamente.

Ahora, su arribo al territorio nacional fue con una promesa. “En caso de encontrar productos de menor valor en otra farmacia, devolverá el doble de la diferencia”, plantearon.

¿Dónde queda la nueva cadena de farmacias que llegó a Chile?

La primera locación de Super Sana abrió sus puertas en la comuna de Estación Central.

La dirección exacta es Avenida Bernardo O’Higgins 4050 Local 102, a pasos de la estación San Alberto Hurtado de la Línea 1 del Metro.

“El 75% de nuestra oferta corresponde a medicamentos, principalmente genéricos y bioequivalentes, los que fueron especialmente seleccionados para satisfacer las principales necesidades de salud de la población”, aseguró José Ignacio Larrondo, director de Operaciones de Femsa Salud Chile.

A través de un comunicado, los responsables adelantaron la futura inauguración de otros dos puntos de venta en la región Metropolitana en lo que queda de 2025.

La propuesta de Femsa se basa en puntos de venta de menor superficie y una estructura operacional más liviana que permite reducir los costos.