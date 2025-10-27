;

¡No contaban con mi astucia!: reportan nueva aparición del Chavo del Metro, esta vez vestido como el Chapulín Colorado

El individuo que “homenajea” a Chespirito volvió con todo a la Línea 2. “Me están weand...”, comentó un usuario de redes sociales.

Javier Méndez

¡No contaban con mi astucia!: reportan nueva aparición del Chavo del Metro, esta vez vestido como el Chapulín Colorado

El hombre detrás del Chavo del Metro de Santiago está de vuelta, pero esta vez estrenando un nuevo personaje.

Pese a que, la semana pasada, tras una feroz funa, el servicio subterráneo lo expulsó de la Línea 2, este lunes volvió a aparecer en los vagones.

Ahora el “homenaje” es a otro personaje clásico de Roberto Gómez Bolaños: el Chapulín Colorado.

Revisa también:

ADN

“Ex chavo del 8 ahora es el Chapulín Colorado en Línea 2. Carro 1645″, reportó un usuario en la red social X.

Un par de horas antes también apareció un video en TikTok protagonizado por el hombre, quien vistiendo el clásico traje con rojo con amarillo.

El texto que acompaña el registro es escalofriante: “Adiós al Chavo del Metro. ‘No contaban con mi astucia’”, se lee.

“Me están weand...”, “Le falta la chicharra” y "no te cabreas, fueron algunas de la reacciones que aparecieron en redes sociales.

Contenido patrocinado

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad