¡No contaban con mi astucia!: reportan nueva aparición del Chavo del Metro, esta vez vestido como el Chapulín Colorado

El hombre detrás del Chavo del Metro de Santiago está de vuelta, pero esta vez estrenando un nuevo personaje.

Pese a que, la semana pasada, tras una feroz funa, el servicio subterráneo lo expulsó de la Línea 2, este lunes volvió a aparecer en los vagones.

Ahora el “homenaje” es a otro personaje clásico de Roberto Gómez Bolaños: el Chapulín Colorado.

“Ex chavo del 8 ahora es el Chapulín Colorado en Línea 2. Carro 1645″, reportó un usuario en la red social X.

Un par de horas antes también apareció un video en TikTok protagonizado por el hombre, quien vistiendo el clásico traje con rojo con amarillo.

El texto que acompaña el registro es escalofriante: “Adiós al Chavo del Metro. ‘No contaban con mi astucia’”, se lee.

“Me están weand...”, “Le falta la chicharra” y "no te cabreas“, fueron algunas de la reacciones que aparecieron en redes sociales.