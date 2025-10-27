“Como un Fantasilandia para quienes andan en Bici”: Cómo es el nuevo y gigantesco parque que llegó a Santiago / Parque Guay Guay

A comienzos de este mes se abrió uno de los recintos al aire libre que, sin duda, congregará a un sinfín de personas durante las inminentes vacaciones de verano de 2026.

Todo se trata del Parque GuayGuay, el segundo espacio de este tipo más grande de Santiago, solo detrás del Parque Metropolitano.

El recinto, ubicado en Chicureo, ocupa casi 300 hectáreas y durante las últimas semanas ha estado en marcha blanca. En realidad, la inauguración oficial está prevista para abril de 2026.

El lugar cuenta con más de 12 kilómetros de senderos para trekking con distintos niveles de dificultad, pistas de mountain bike, zonas de salto, pumptracks asfaltados y circuitos especialmente diseñados para niños. “Es como un Fantasilandia para quienes andan en bicicleta”, comentó Juan José Bouchon, uno de los encargados, al DF.

“La marcha blanca es solo para quienes obtienen membresía, no hay venta de tickets diarios ni venta presencial”, precisan en su sitio web. Durante este periodo abren de lunes a viernes de 10:00 a 20:00 horas. Los fines de semana y festivos el horario va de 07:30 a 20:30 horas.

Las membresías, y otros detalles del lugar, ubicado específicamente en P9VP+7X, Colina, región Metropolitana, se pueden encontrar en www.parqueguayguay.cl.

Parque Guay Guay Ampliar

El futuro del nuevo parque

A futuro, el Parque GuayGuay tiene varias etapas de expansión planificadas. Todo dependerá del desempeño que tenga el proyecto en esta primera fase.

La segunda etapa, prevista para fines de 2026, considera la construcción de una zona de bienestar con spa, gimnasio y espacios para practicar yoga. También se levantaría un centro de eventos corporativos dentro del recinto.

Parque Guay Guay Ampliar

Más adelante, la tercera fase estará enfocada en el turismo y la hotelería. Los socios quieren desarrollar un masterplan que les permita atraer nuevos inversionistas y operadores.

Otra de las grandes apuestas es la instalación de un andarivel, una inversión cercana a los US$ 1,5 millones. La idea, explican, es llevar el parque a otro nivel y posicionarlo como escenario de una fecha internacional de ciclismo.

Parque Guay Guay Ampliar

Finalmente, para 2026 también proyectan habilitar un área dedicada a la conservación del bosque esclerófilo presente en el terreno.