Contra las cuerdas puso Canal 13, en las últimas horas, a la Universidad de Chile. En plena semana de Copa Sudamericana, el citado medio expuso un reportaje donde se denuncian supuestos vínculos de un funcionario de Azul Azul con un peligroso y reconocido hincha de los universitarios.

Conocido como “Vitoko”, Víctor Poblete, tiene un amplio prontuario policial, habiendo sido detenido por daños, desórdenes y consumo de alcohol, además de denuncias en su contra por amenazas. Junto a lo anterior, tiene prohibición de ingreso a los estadios por encender bengalas en la final de la Copa Chile 2024.

Pese a todo lo anterior, según lo expuesto por C13, Poblete se las ingenió para acompañar a los azules a Perú, cuando enfrentaron a Alianza Lima, así como también dijo presente en un duelo ante el Audax Italiano, ayudado por un supuesto funcionario del club, Maximiliano Salas.

En Azul Azul desconocen todo

Con el paso de las horas, la respuesta desde La Cisterna llegó: “ningún funcionario del club ha participado ni directa ni indirectamente en la acreditación como integrante de la prensa de ninguna persona en partidos de la U en el extranjero”, esgrimieron.

Continuando, apuntaron sus dardos contra el equipo de prensa de Alianza Lima: “Tal como lo indica el reglamento de Conmebol, la responsabilidad de que las credenciales sean entregadas a los profesionales de los medios de comunicación corresponde al equipo organizador del partido”.

“Un problema que aún persiste en el fútbol chileno es la existencia de personas que buscan ingresar, suplantando o falsificando la cédula de identidad. El control de identidad y veracidad del documento está radicado legalmente en la policía”, complementaron mediante un comunicado.

Respecto al supuesto funcionario que ayudó al ingreso de Poblete, sostuvieron que: “podemos señalar que la persona ahí identificada no es funcionario de nuestro club. Luego de un proceso de recopilación de antecedentes, se pudo determinar que, al igual que otros proveedores y personas naturales, prestó servicios externos en la operación de ese partido”, esgrimieron.

Cerraron con que: “nos ponemos a disposición de la autoridad, como siempre, para colaborar con la investigación, pero, por sobre todo, para que el fútbol recupere su ambiente familiar y tranquilo”.