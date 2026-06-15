“Qué estupidez es esa”: José Antonio Neme estalla por teoría sobre desaparición de concejala de Villa Alegre

Un tenso momento se vivió en el matinal Mucho Gusto durante el análisis del caso de María Ignacia González, concejala de Villa Alegre que permanece desaparecida desde hace un año.

En el espacio, el diputado Roberto Celedón abordó algunos puntos que, a su juicio, aún no han sido aclarados. Entre ellos, mencionó el último encuentro social de la concejala, quien habría visitado la casa de los padres del administrador municipal Rodrigo Cancino.

Durante su intervención, Roberto Celedón afirmó que “tanto la madre del administrador como la señora que estaba junto con ella, llamaron 18 veces a María Ignacia, y nunca se ha dado una explicación de esas llamadas”, sostuvo.

La teoría que hizo reaccionar a José Antonio Neme

El parlamentario también apuntó a supuestas contradicciones en declaraciones entregadas durante la investigación y mencionó antecedentes relacionados con una denuncia previa de la concejala por presuntos amedrentamientos a funcionarios municipales.

“No se ha dicho, pero es necesario decirlo y la municipalidad se debería preocupar: hay antecedentes fidedignos que enseñan que la concejala hizo una denuncia ante Carabineros de actividad de amedrentamientos a funcionarios municipales por parte de una empresa contratada por el anterior alcalde”, dijo.

Tras ello, el diputado sostuvo que “es un elemento extremadamente relevante. También hay otra información relevante, que hay una persona que vio que un auto blanco habría chocado y esa persona declaró que la figura del conductor era un hombre. ¿Cómo la Fiscalía no va a creer en esta suma de elementos? Rodrigo Cancino declara que su idea es que la concejala se suicidó . ¿De dónde saca esa idea de la nada?“.

Esa versión provocó la inmediata reacción de José Antonio Neme. “¡Es una estupidez lo que está hablando este hombre!”, lanzó el periodista en pantalla.

Luego, el conductor cuestionó con dureza esa explicación. “¡Una persona que se va a quitar la vida no va a hacer una escala en la casa del administrador municipal, poh’! ¡Qué estupidez es esa, por favor!”, expresó visiblemente molesto.

Neme insistió en que la hipótesis no le parecía razonable y agregó: “¿Una persona que se va a suicidar se va a ir a tomar un tecito con un compañero de trabajo y después se va a ir a suicidar? ¡Se están riendo de la justicia!”.