“En Chile la gente es malagradecida”: Helhue Sukni explotó tras sufrir críticas en redes sociales

El pasado domingo 14 de junio, la abogada Helhue Sukni utilizó su cuenta de Instagram para responder a las críticas que recibió por parte de sus seguidores.

La razón de los cuestionamientos fue la gran cantidad de adornos que tiene en su casa.

Según contó en un video publicado en la red social, Helhue Sukni leyó los comentarios, especialmente aquellos que le recordaban las razones por las que sus asesoras del hogar habrían renunciado.

“Voy a hacer este video y no hago más videos en mi casa. Y si hago videos, los voy a hacer afuera y no muestro más mis cosas porque estoy atacada”, indicó.

“Ya estoy chata. ‘Por eso se le va la nana’, ‘dónde tiene tanto adorno’, ‘mal de Diógenes’. Ojalá dijeran adornos las desgraciadas... dicen tanto cachureo”, señaló.

Según explicó Helhue Sukni, dichos objetos corresponden a colecciones que ha ido reuniendo desde pequeña. Además, aprovechó la instancia para criticar a las asesoras del hogar que ha tenido.

“¿Saben por qué no me duran las nanas? Porque acá en Chile la gente es malagradecida”, comentó.

“¿Saben por qué no duran? Porque se van a la hora que quieren, son malagradecidas”, enfatizó.

La abogada también reveló que les pagaba hasta un millón de pesos solo por atenderla a ella.

“Un milloncito por atender a una hue... que come bistec con ensalada, atún con cebolla, que come lo que le den... ¿A mí en qué me atienden? En traerme todas las noches mi té con mi termo”, aseguró.

“No les muestro más mi casa. País de mierda, porque son todos unos envidiosos”, cerró.