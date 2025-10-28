;

Amparo Noguera tras la muerte de su padre Héctor: “Se fue como él merecía, en poco tiempo”

Desde su casa en Peñalolén, la actriz compartió las primeras palabras tras la partida de su padre.

El mundo de las artes chilenas despide a una de sus figuras más queridas. Este martes se confirmó la muerte de Héctor “Tito” Noguera a los 88 años, actor, director y maestro con más de seis décadas de trayectoria en el teatro, el cine y la televisión.

A las afueras de su casa en Peñalolén, su hija, la actriz Amparo Noguera, compartió las primeras palabras tras la partida de su padre. “Él estuvo con un cáncer que llevaba ya bastante tiempo, y en un momento ese cáncer se volvió terminal”, contó.

“Nosotros como familia lo vivimos de la manera más privada y tranquila posible con él. Se precipitó bastante en los últimos días, cosa que agradecemos todos, porque mi papá nunca ha sido un hombre para estar quieto, muy trabajador”, sumó.

“Tenía una agenda superllena”

Amparo destacó que su padre se mantuvo activo hasta las últimas semanas: “Tenía una agenda superllena. En noviembre tenía funciones en su teatro con la obra Caballo de feria, y grabó hasta hace pocas semanas escenas para la teleserie. Se fue como él merecía irse: en poco tiempo”.

El Presidente Gabriel Boric escribió en X: “Héctor ‘Tito’ Noguera fue un gigante del teatro, un gigante de Chile. Se va físicamente, pero su legado queda indeleble”. Además, decretó duelo oficial en todo el territorio nacional.

Desde el Ministerio de las Culturas, la ministra Carolina Arredondo expresó que “fue un artista completo, generoso y comprometido, cuya calidez humana e incansable vocación formadora inspiraron a generaciones”.

Amparo Noguera indicó que el velorio se realizará en el Teatro Camino, fundado por su padre, donde recientemente había estrenado Caballo de feria.

