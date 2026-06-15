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VIDEOS. Con dos excompañeros como periodistas: la emotiva conferencia de Scaloni en la previa al debut de Argentina en el Mundial 2026

El entrenador trasandino se vio sorprendido por algunos exjugadores en Kansas.

Carlos Madariaga

Con dos excompañeros como periodistas: la emotiva conferencia de Scaloni en la previa al debut de Argentina en el Mundial 2026

Con dos excompañeros como periodistas: la emotiva conferencia de Scaloni en la previa al debut de Argentina en el Mundial 2026 / Sebastian Widmann - FIFA

Argentina se estrenará mañana martes 16 en el Mundial 2026, enfrentándose a Argelia, cuestión que fue anticipada por el DT trasandino, Lionel Scaloni.

Sin embargo, la conferencia de prensa del entrenador quedó en segundo plano ante las particulares interacciones que tuvo.

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Esto porque, entre los periodistas que llegaron a preguntar en Kansas, apareció Martín Palermo, exdelantero y que fue compañero de Scaloni en Estudiantes de La Plata.

“¿Estabas acá desde que empezó?“, reaccionó Scaloni, sin dar crédito a la presencia del artillero, hoy como representante de D Sports en la Copa del Mundo.

“Te hablo como compañero que fuimos. Compartimos lindos momentos en Estudiantes, ¿te imaginabas algo así allí?“, le consultó Palermo, lo que generó la emocionada respuesta del DT argentino.

¿Qué me voy a imaginar, Martin? Vivimos cosas muy fuertes juntos. Él se comportó muy bien conmigo, estuve 3, 4 meses sin jugar y me abrió las puertas con su alegría. Es un amigo del fútbol. Tu sabes lo lindo que es esto, pero con mucha ilusión y respeto por comenzar un campeonato del mundo. Espero hacerlo de la mejor manera. Sé que los chicos se van a brindar al máximo”, recalcó.

Como si no fuera suficiente con lo anterior, otro excompañero de Scaloni, el brasileño Djalminha, con quien estuvieron en el Deportivo La Coruña, también se acercó a la conferencia, pero solo para desearle éxito.

Este jugaba mejor que vos (aludiendo a Palermo). Tú hacias goles, pero este... Un gran amigo, te aprecio un montón. Me gusta que un brasileño hinche por Argentina”, cerró Scaloni, en una emotiva previa al estreno en la cita planetaria.

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