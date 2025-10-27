;

VIDEO. Familia de Héctor Tito Noguera revela la verdad de su estado de salud: “Ha estado las últimas semanas...”

El clan del actor de 88 años se refirió a los rumores, mientras Cecilia Gutiérrez confirmó que se encontraría “internado grave”.

Soledad Reyes

Familia de Héctor Tito Noguera revela la verdad de su estado de salud: “Ha estado las últimas semanas...”

La salud de Héctor Tito Noguera ha mantenido en vilo a todos durante este lunes, luego de conocerse que estaría pasando por un delicado momento.

El actor de 88 años no estaría bien, e incluso en La Moneda se habrían alertado con la situación, que hizo que el presidente Gabriel Boric abandonara una actividad oficial.

“Disculpen que tenga que partir un poquito antes, tengo que despedir a una persona que está próxima a partir. Es un imponderable, si no, me hubiese quedado todo el tiempo que sea necesario”, habría señalado el mandatario según The Clinic.

La verdad de la familia Noguera

Frente a todo esto, la familia del intérprete decidió salir a contar la verdad respecto al estado de Tito.

Y emitieron un comunicado, donde señalaron que “con respecto a los rumores acerca del estado de salud de Héctor Noguera, comunicamos que a sus 88 años, ha estado las últimas semanas en tratamiento médico y continúa en ese proceso”.

Y agregaron que “se agradece la preocupación por la salud de Héctor y el respeto a la privacidad de la familia”.

Mientras, Cecilia Gutiérrez manifestó que Noguera “se encuentra internado grave. Es de avanzada edad. Su familia no lo ha comunicado para pasar este período en tranquilidad”.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad