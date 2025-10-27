Familia de Héctor Tito Noguera revela la verdad de su estado de salud: “Ha estado las últimas semanas...”

La salud de Héctor Tito Noguera ha mantenido en vilo a todos durante este lunes, luego de conocerse que estaría pasando por un delicado momento.

El actor de 88 años no estaría bien, e incluso en La Moneda se habrían alertado con la situación, que hizo que el presidente Gabriel Boric abandonara una actividad oficial.

“Disculpen que tenga que partir un poquito antes, tengo que despedir a una persona que está próxima a partir. Es un imponderable, si no, me hubiese quedado todo el tiempo que sea necesario”, habría señalado el mandatario según The Clinic.

La verdad de la familia Noguera

Frente a todo esto, la familia del intérprete decidió salir a contar la verdad respecto al estado de Tito.

Y emitieron un comunicado, donde señalaron que “con respecto a los rumores acerca del estado de salud de Héctor Noguera, comunicamos que a sus 88 años, ha estado las últimas semanas en tratamiento médico y continúa en ese proceso”.

Y agregaron que “se agradece la preocupación por la salud de Héctor y el respeto a la privacidad de la familia”.

Mientras, Cecilia Gutiérrez manifestó que Noguera “se encuentra internado grave. Es de avanzada edad. Su familia no lo ha comunicado para pasar este período en tranquilidad”.