;

Con tres top 100 y dos chilenas invitadas: oficializan lista para el LP Open 2025

La organización del torneo ratificó a las principales jugadoras que competirán en Colina.

Carlos Madariaga

Con tres top 100 y dos chilenas invitadas: oficializan lista para el LP Open 2025

Con tres top 100 y dos chilenas invitadas: oficializan lista para el LP Open 2025 / LP Open

Esta semana, la organización del WTA 125 de Colina, el LP Open, dio a conocer el listado de jugadoras que competirán en Hacienda Chicureo entre el 17 y 23 de noviembre.

Entre las deportistas ya confirmadas, destacan tres top 100, de la cual la mejor posicionada es la suiza Simona Waltert, 88 del mundo, quien viene de ganar el WT1 125 de Río de Janeiro.

Revisa también:

ADN

A ellas se suman la francesa Léolia Jeanjean, 94 del orbe; y la eslovena Veronika Erjavec, 100 del mundo, campeona de los WTA 125 de Changsha y Huzhou.

También confirmaron dos monarcas defensoras en Colina: la egipcia Mayar Sherif, vencedora en 2022; y la checa Sara Bejlek, triunfadora de la edición 2023.

Además, desde Argentina, Lourdes Carlé y Julia Riera volverán a disputar el cuadro principal.

La organización del LP Open también oficializó las primeras wild cards, las cuales quedarán para dos tenistas nacionales: Antonia Vergara (440° WTA) y Fernanda Labraña (495° WTA), con la primera ganando los dos campeonatos del LP Open Series en agosto.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad