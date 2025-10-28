Con tres top 100 y dos chilenas invitadas: oficializan lista para el LP Open 2025 / LP Open

Esta semana, la organización del WTA 125 de Colina, el LP Open, dio a conocer el listado de jugadoras que competirán en Hacienda Chicureo entre el 17 y 23 de noviembre.

Entre las deportistas ya confirmadas, destacan tres top 100, de la cual la mejor posicionada es la suiza Simona Waltert, 88 del mundo, quien viene de ganar el WT1 125 de Río de Janeiro.

A ellas se suman la francesa Léolia Jeanjean, 94 del orbe; y la eslovena Veronika Erjavec, 100 del mundo, campeona de los WTA 125 de Changsha y Huzhou.

También confirmaron dos monarcas defensoras en Colina: la egipcia Mayar Sherif, vencedora en 2022; y la checa Sara Bejlek, triunfadora de la edición 2023.

Además, desde Argentina, Lourdes Carlé y Julia Riera volverán a disputar el cuadro principal.

La organización del LP Open también oficializó las primeras wild cards, las cuales quedarán para dos tenistas nacionales: Antonia Vergara (440° WTA) y Fernanda Labraña (495° WTA), con la primera ganando los dos campeonatos del LP Open Series en agosto.