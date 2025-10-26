;

El desgaste físico le pasó la cuenta: Cristian Garin se retira en semifinales del Challenger de Costa do Sauipe

El tenista chileno se despidió del certamen tras abandonar por lesión su partido ante el paraguayo Daniel Vallejo.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Cristian Garin (107° del ranking ATP) se despidió este domingo del Challenger de Costa de Sauipe, en Brasil, al retirarse en el segundo set de su partido de semifinales contra el paraguayo Daniel Vallejo (190°).

Luego de una maratónica jornada de sábado, donde debió disputar dos partidos consecutivos, el tenista chileno sintió el desgaste físico y se vio obligado a abandonar el duelo cuando el marcador le era adverso por 6-4.

“Gago” tuvo un buen inicio ante el guaraní. En la primera manga ambos se hicieron fuertes con sus servicios, aunque con el correr del cotejo el nacional se comenzó a ver cada vez más mermado físicamente.

Así, Vallejo consiguió el primer y único quiebre del primer set, el cual le bastó para cerrarlo a su favor por 6-4. En la segunda manga, Garin comenzó sirviendo e incluso logró sacarse un punto de break en contra, pero fue allí cuando las molestias físicas le impidieron continuar y debió retirarse del encuentro.

Pese a su amargo adiós, Cristian Garin sacó cuentas alegres de su paso por Brasil y escalará hasta el puesto 105 del ranking ATP, quedando muy cerca de su gran objetivo: regresar al top 100.

