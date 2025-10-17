Se duplicarán los torneos W15 en Chile para 2026: será el mayor calendario del tenis profesional femenino en la historia del país / LP Open Series by IND

El pasado mes de agosto, el Parque Deportivo Estadio Nacional albergó el desarrollo de dos torneos W15, marcando el regreso de este tipo de eventos a Chile tras seis años de ausencia.

Sin embargo, ya proyectando el 2026 del tenis chileno, se oficializó que se duplicará la cantidad de campeonatos femeninos del ITF World Tennis Tour, siendo ya el calendario profesional femenino más extenso en la historia de la disciplina en el país.

En alianza entre la Federación de Tenis de Chile, el Instituto Nacional del Deporte y la empresa LP Chile, fue ratificado el regreso del LP Open Series by IND el próximo año, con cuatro torneos W15.

"Para nosotros es un orgullo saber que estamos haciendo historia en el tenis femenino, de cooperar y financiar cuatro torneos para el próximo año con este tiempo de anticipación, o sea, seis meses antes que se empiecen a ejecutar“, destacó el gerente general de LP Chile, Frederick Price, en el marco del respaldo que mantienen al WTA 125 que se desarrolla cada año en Colina.

“Estamos felices, porque nuestro plan de desarrollo estratégico a nivel deportivo de la Federación se está cumpliendo a cabalidad. Los dos campeonatos que ganó Antonia Vergara acá en los torneos femeninos que volvieron a Chile después de mucho tiempo son una de ello. Traer torneos de este tipo no es fácil, significa un montón de recursos que a veces no están, y por ello la empresa privada es fundamental, no solamente se puede con los fondos públicos, que son muy importantes en lo que aporta el IND. Y LP, la verdad es que se la ha jugado. Sin exagerar, puedo decir que, gracias al esfuerzo, a su compromiso y a su convicción de apoyar al tenis femenino, lo ha mantenido vivo por muchos años”, complementó el gerente general de la Federación de Tenis de Chile, Andrés Otero.