El desahogo de la última dupla nacional en competir en el Mundial de Ciclismo Pista: “Ojalá Chile se ponga las pilas y nos comience a apoyar más” / JAVIER TORRES

Este domingo finalizó la disputa del Mundial de Ciclismo Pista en Peñalolén, donde el Team Chile no pudo destacar en la última prueba.

En la exigente Madison de 50 kilómetros, Diego Rojas y Cristian Arriagada finalizaron últimos entre 18 duplas, sin poder completar la competencia.

“Esto nos hace ver en qué punto estamos. Nos falta mucho roce de competencia. En la Madison se ve que los europeos se conocen y que van, entre comillas, fácil, porque compiten muchas veces entre sí en el año. Este año competimos una pura vez en Turquía, pero con eso no se puede venir a un Mundial”, dijo Cristian Arriagada en diálogo con ADN.CL.

“Nunca había corrido con pista llena, es otra dinámica de carrera, mucho más rápida. Hicimos un desarrollo a la vida, nunca tuvimos instancia de correrlo porque era otro público y otros corredores”, complementó Diego Rojas.

Ambos coincidieron en la necesidad de sumar más participaciones en torneos de este nivel. “Lo más importante es que Chile nos comience a apoyar más. Uno puede ir a competir una que otra carrera con nuestro dinero, pero no somos multimillonarios. Competir afuera sale súper caro, ojalá Chile se ponga las pilas y nos comience a apoyar más. Hay un gran futuro”, recalcó Cristián Arriagada.

“Esperemos este sea un escalón y que lo que hagamos sea para arriba. Esto te aterriza mucho. Sabíamos a lo que veníamos, pero esperemos mejorar día a día y año a año. Hay que partir por la base, hacer un buen Panamericano, ir a Odesur e ir a competir más en Copas del Mundo en Europa, que es lo que nos falta”, cerró el deportista de 23 años.