Ciclista español vino por primera vez a Chile y le gustó Santiago: “Es bastante parecido a algunas ciudades de España”

Xavier Cañellas, ciclista de España, está en Chile por primera vez, porque vino a competir en el Mundial de Ciclismo Pista 2025, torneo que se desarrolla en el Velódromo de Peñalolén.

El representante español disputó este viernes la Prueba por Puntos, donde terminó en el duodécimo puesto. Tras la carrera, conversó con ADN.CL y habló de su experiencia en nuestro país.

- ¿Le gustó el Velódromo de Peñalolén?

- Es un Velódromo que está bastante bien cuidado, es muy rápido y la verdad es que da muchas facilidades para entrenar y para correr.

- ¿Qué le pareció Santiago?

- Santiago es bastante parecido a algunas ciudades de España. Estoy muy contento con esta experiencia, de seguro que la voy a repetir.

- ¿Hay algo de Santiago que llamó su atención?

- Las montañas que se ven desde lejos me impresionan mucho. También la nieve. Tendremos algunos días libres para hacer un poco de turismo y seguro que lo pasaremos muy bien.

- ¿Qué conocimientos previos tenía sobre Chile?

- Lo único que sabía de Chile es que es un país muy largo y que la Cordillera de Los Andes es muy impresionante.

- ¿Conocía a alguno de los ciclistas chilenos que compiten en este Mundial?

- No conocía a ninguno, pero yo no soy muy bueno con los nombres. De los ciclistas más conocidos del mundo ya se me escapan algunos nombres. Es muy difícil aprenderse el nombre de todos. Lo que sí, al corredor chileno (Diego Rojas) lo he visto muy bien. De seguro iré conociendo más gente.

- ¿Qué balance hace de su participación en este Mundial?

- En la Persecución por Equipos veníamos con un plan y nos salió casi a la perfección: hicimos el récord de España, así que quedamos muy contentos. Luego tuve la Prueba por Puntos, donde quedé con buenas sensaciones, aunque mi resultado no fue bueno (12°). Pero aunque no haya salido el resultado, no pasa nada, hay que seguir intentándolo.