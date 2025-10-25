;

Ciclista español vino por primera vez a Chile y le gustó Santiago: “Es bastante parecido a algunas ciudades de España”

“Las montañas que se ven desde lejos me impresionan mucho. También la nieve”, comentó Xavier Cañellas tras disputar el Mundial de Ciclismo Pista en Peñalolén.

Daniel Ramírez

@xavicanellas / José Cadavid @josecadavid

@xavicanellas / José Cadavid @josecadavid

Xavier Cañellas, ciclista de España, está en Chile por primera vez, porque vino a competir en el Mundial de Ciclismo Pista 2025, torneo que se desarrolla en el Velódromo de Peñalolén.

El representante español disputó este viernes la Prueba por Puntos, donde terminó en el duodécimo puesto. Tras la carrera, conversó con ADN.CL y habló de su experiencia en nuestro país.

- ¿Le gustó el Velódromo de Peñalolén?

- Es un Velódromo que está bastante bien cuidado, es muy rápido y la verdad es que da muchas facilidades para entrenar y para correr.

- ¿Qué le pareció Santiago?

- Santiago es bastante parecido a algunas ciudades de España. Estoy muy contento con esta experiencia, de seguro que la voy a repetir.

- ¿Hay algo de Santiago que llamó su atención?

- Las montañas que se ven desde lejos me impresionan mucho. También la nieve. Tendremos algunos días libres para hacer un poco de turismo y seguro que lo pasaremos muy bien.

Revisa también:

ADN

- ¿Qué conocimientos previos tenía sobre Chile?

- Lo único que sabía de Chile es que es un país muy largo y que la Cordillera de Los Andes es muy impresionante.

- ¿Conocía a alguno de los ciclistas chilenos que compiten en este Mundial?

- No conocía a ninguno, pero yo no soy muy bueno con los nombres. De los ciclistas más conocidos del mundo ya se me escapan algunos nombres. Es muy difícil aprenderse el nombre de todos. Lo que sí, al corredor chileno (Diego Rojas) lo he visto muy bien. De seguro iré conociendo más gente.

- ¿Qué balance hace de su participación en este Mundial?

- En la Persecución por Equipos veníamos con un plan y nos salió casi a la perfección: hicimos el récord de España, así que quedamos muy contentos. Luego tuve la Prueba por Puntos, donde quedé con buenas sensaciones, aunque mi resultado no fue bueno (12°). Pero aunque no haya salido el resultado, no pasa nada, hay que seguir intentándolo.

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad