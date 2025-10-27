;

“Es tan bueno”: ciclista de Bélgica confiesa lo más le gustó de todo lo que probó en Chile

La belga Helene Hesters disputó el Mundial de Ciclismo Pista en nuestro país y quedó encantada con la experiencia.

Daniel Ramírez

Cientos de ciclistas de todo el mundo estuvieron en Chile por primera vez gracias al Mundial de Ciclismo Pista que culminó este domingo en el Velódromo de Peñalolén. Ahí, la belga Helene Hesters se llevó una medalla de bronce en la carrera de Eliminación.

Tras concluir su participación en el torneo planetario, la representante de Bélgica habló sobre su experiencia en suelo chileno y se mostró contenta. “Es mi primera vez en Chile y me encantó. Me encantaría volver aquí”, comentó a la Federación de Ciclismo de Chile.

En la misma línea, la europea reveló lo que más le gustó de todo lo que probó en nuestro país: “Me gustó mucho el café, es tan bueno”.

Además, Helene Hesters destacó al público chileno que asistió a cada jornada del Mundial. “La gente aquí es tan agradable. Todos gritaban muy fuerte. Desearía que gritaran tan fuerte en Bélgica también. Me encantó la experiencia aquí en Chile”, aseguró.

Y sobre Velódromo de Peñalolén, la ciclista belga señaló: “Hace un poco de frío aquí, especialmente por la noche cuando el sol no brilla, pero fuera de eso es una pista muy rápida y agradable”.

