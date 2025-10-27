;

FOTOS. Vienen de polémicos quiebres amorosos: revelan que dos nuevas integrantes se sumarían a “Fiebre de Baile”

El estelar de Chilevisión ha gozado de gran éxito en el horario prime, y se buscaría consolidar esta situación a través de estos sorpresivos ingresos.

Alejandro Basulto

Fiebre de Baile sigue consolidándose como uno de los mayores éxitos del horario estelar de Chilevisión, y su producción ya estaría preparando un nuevo movimiento para mantener el interés del público: la llegada de dos nuevas participantes que prometen revolucionar la competencia.

De acuerdo con antecedentes entregados por el portal Infama, la señal privada estaría en conversaciones avanzadas con Nidyan Fabregat y Camila Andrade, quienes ya habrían aceptado sumarse al espacio.

El sitio, conocido por adelantar primicias sobre el programa, nuevamente expuso información clave antes de un anuncio oficial.

Aunque Chilevisión aún no confirma oficialmente las nuevas incorporaciones, fuentes del medio indican que estas dos figuras podrían debutar en las próximas semanas.

Nidyan Fabregat vuelve a la TV

La incorporación de la modelo española marcaría su regreso a la televisión chilena tras varios años de ausencia. La actual creadora de contenido en Arsmate fue parte del ciclo 2012 del mismo formato, lo que le daría una segunda oportunidad en el escenario que la hizo conocida.

En una entrevista en Primer Plano, denunció que enfrentó violencia física, control económico, robos y aislamiento por parte de su expareja y su familia, además de la pérdida de una hija tras un embarazo de gemelas.

Camila Andrade y su nueva etapa en la pantalla chica post Kaminski

Por su parte, Camila Andrade estaría próxima a integrarse al programa. Su nombre ha estado presente en la prensa nacional tras su mediático quiebre con Francisco Kaminski, una relación que generó gran revuelo desde que se supo que él había sido infiel a Carla Jara con la exanimadora de la Caja de Pandora.

Además, en el 2024 incursionó en los realities, teniendo una destacada participación en la segunda temporada de Gran Hermano Chile.

