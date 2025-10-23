;

Remezón en Fiebre de Baile: desvinculan a integrante acusado de difundir videos íntimos

Las víctimas afirmaron que el contenido fue difundido a través de plataformas como Reddit y Telegram, donde el bailarín —en conjunto con otros participantes— habría compartido las imágenes junto a mensajes de tono sexual.

La tercera semana de Fiebre de Baile estuvo lejos de la rutina y el espectáculo. El programa de Chilevisión confirmó la salida inmediata del bailarín Gabriel Alex Molina, de 22 años, tras graves acusaciones en su contra por la supuesta difusión de videos e imágenes íntimas de mujeres sin consentimiento.

El caso salió a la luz luego de que el portal Infama compartiera en Instagram un comunicado colectivo firmado por varias afectadas, quienes acusaron al joven de compartir contenido privado a través de redes sociales y grupos en línea.

Según el texto, Molina habría publicado imágenes extraídas desde los perfiles de Instagram de sus víctimas, además de material íntimo obtenido sin autorización.

Las denunciantes aseguraron que las publicaciones se realizaban en Reddit y Telegram, donde el bailarín —junto a otros usuarios— compartía las fotos acompañadas de comentarios de connotación sexual. Entre las afectadas se encontrarían su expareja, amigas, excompañeras de colegio e incluso participantes actuales del programa, como Skarleth Labra y Geraldine Muñoz.

Ante la gravedad de los hechos, Chilevisión decidió desvincularlo de manera inmediata. “Por respeto al elenco y a las víctimas, se tomó la determinación de reemplazar al bailarín mientras se aclaran las acusaciones”, señalaron desde la producción. Su lugar en la competencia fue ocupado por Rodrigo Canobra.

La reacción de Molina

Horas antes de su salida, Molina había publicado un comunicado en sus redes sociales donde rechazó las acusaciones, afirmando que se trata de “comentarios alejados de la realidad”.

“Entiendo que este tipo de situaciones pueden generar dolor, pero también necesito cuidar mi nombre, mi trabajo y mi integridad. Tomaré acciones legales para aclarar los hechos”, escribió en Instagram.

