El amargo regreso de Turrón a la televisión chilena: se presentó en “Coliseo” y no quedó contento con el jurado

En Coliseo vivió una jornada especial cuando un rostro muy recordado del humor chileno regresó a los escenarios televisivos. Se trata de Mario Moreno, más conocido como Turrón, quien en 2001 triunfó junto a Peñeteñe como parte del dúo Millenium Show en el Festival de Viña del Mar.

En esta nueva etapa de su carrera, Turrón llegó acompañado de un joven humorista de 23 años para conformar la dupla M&M Humor, buscando nuevamente una oportunidad para presentarse en el escenario viñamarino.

El espacio de Mega, conducido por María José Quintanilla, busca descubrir al próximo comediante que subirá a la Quinta Vergara. El jurado está compuesto por Álvaro Salas, Pamela Leiva, Jorge Alís y Myriam Hernández, quienes no han temido evaluar con rigurosidad incluso a humoristas consagrados.

Como es el caso de Turrón, quien asumió el rol principal de la rutina, y que, a pesar de su experiencia, la crítica que recibió no fue la esperada. Pamela Leiva, por ejemplo, dijo: “Evaluarte estar acá, aquí, que llevas tanto tiempo en la comedia, que estuviste también en el Festival de Viña, es un honor poder verte”.

“Creo que por ahora, como dupla, aún les falta para llegar al Festival de Viña. La invitación es que sigan desarrollándose, tienen un feeling increíble y que pueden hacer un muy lindo show. Pero por ahora digo que no”, concluyó la comediante, dejando visiblemente molesto a Mario Moreno.