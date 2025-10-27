“En momentos como estos se ve quiénes son de verdura”: la potente declaración de Flor de Rap tras ser detenida

La noche del sábado 25 de octubre, Ángela Lucero, más conocida como Flor de Rap, fue detenida en Ñuñoa mientras se trasladaba en un vehículo que mantenía encargo por robo desde el 7 de octubre, según reportó Carabineros.

El procedimiento ocurrió cerca de las 21:45 horas en la esquina de Eduardo Castillo Velasco con Ezequiel Fernández, cuando personal policial y de seguridad municipal fiscalizó el automóvil y comprobó que había sido sustraído días antes.

La artista de 36 años iba como copiloto y fue detenida junto a otras dos personas que la acompañaban. Horas después del procedimiento, Flor de Rap rompió el silencio a través de una story en Instagram, donde escribió: “Gracias todos mis colegas por su gran apoyo. En momentos como estos se ve quiénes son de verdura”.

A su vez, su equipo de trabajo declaró: “La artista desconocía completamente dicha situación y que colaboró en todo momento con las autoridades para esclarecer los hechos. Durante los últimos tres años, Flor de Rap ha sido usuaria legítima del vehículo, pagando en mutuo acuerdo las cuotas de este, pese a que el vehículo se encontraba inscrito a nombre de otra persona (C.A.P.C.)”.

Asimismo, explicaron que fue ese mismo individuo quien interpuso recientemente la denuncia por robo, lo que desencadenó el procedimiento policial. “Es importante aclarar que este no corresponde a ninguna expareja de Flor de Rap. Flor de rap actuó siempre de buena fe, confiando en la legalidad del bien adquirido”, agregaron.

El comunicado cerró destacando que “la artista jamás habría abordado un vehículo con encargo por robo, sabiendo que sus hijos estaban con ella. Actualmente, Flor de Rap se encuentra en su hogar, acompañada de su familia y sus hijos, en buen estado, y agradece profundamente las muestras de apoyo, respeto y cariño recibidas en estas horas. Reafirmamos nuestra plena confianza en la justicia”.