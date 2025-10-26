Con un jugador menos durante casi todo el segundo tiempo, Universidad Católica venció este domingo por 1-0 a la U de Chile y se quedó con el primer Clásico Universitario disputado en el Claro Arena.

ADN.CL estuvo presente en el renovado recinto de San Carlos de Apoquindo y acá te contamos todos los detalles de lo que no se vio por TV.

Agua para regalar

Daniel Garnero pidió que la cancha se mojara mucho más de lo habitual, lo que tuvo los aspersores encendidos hasta pocos minutos antes del compromiso. Ante eso, los cancheros debieron tapar rápidamente la zona desde donde sale el agua.

Homenaje a Toledo

El exportero, que sufrió un doble infarto durante el Adiós Capitanes, volvió al Claro Arena, pero ahora para ser homenajeado por Cruzados, dónde recibió la ovación de los fanáticos y una camiseta enmarcada con su nombre.

Prueba de fuego

En el primer Clásico Universitario en el Claro Arena, no hubo fanáticos de la U por medidas de seguridad, dónde no se dispusieron rejas en las tribunas en pos de la visual. Los hinchas locales estuvieron a la altura y no protagonizaron incidentes, salvo en los descuentos, cuando lanzaron botellas a la cancha en medio de un conato final.

Afectuosos saludos

En la previa al juego, Marcelo Díaz fue hasta la banca cruzada para darle un efusivo abrazo al DT local, Daniel Garnero, quien lo dirigió durante su paso por Libertad de Paraguay.

La presión de la UC marcó presencia

El afán de la U por salir permanentemente desde el fondo llevó a que los cruzados fueran con ímpetu a marcar en ataque, cuestión que llevó a algunos problemas de la zaga azul, que al minuto 17 permitió la arremetida ofensiva de Tomás Asta-buruaga, al punto de despacharse con un remate que pegó en el horizontal. La salida por lesión de Cristian Cuevas le quitó algo de ímpetu al juego de la UC.

La U demoró media hora en despertar

Los azules reaccionaron tarde en el partido, con Javier Altamirano entrando al área mano a mano con Vicente Bernedo a los 30 minutos de juego, y luego con Branco Ampuero despejando desde la línea y con el pecho ante el rebote capturado por Di Yorio

Leandro Fernández, enojado con medio mundo

El 9 de la U se dedicó a ir al choque durante gran parte del equipo cruzado. En uno, fue mano a mano con Gary Medel. En los descuentos del primer lapso, tras un cabezazo al travesaño de Branco Ampuero, el argentino discutió con Eugenio Mena y terminó a los manotazos con el lateral, cuestión que se disolvió en un conato con un par de jugadores más que debió separar el juez Juan Lara.

El VAR acusa a Gary Medel

Tras una dura barrida sobre Lucas Di Yorio en el quinto minuto del segundo lapso, la revisión tecnológica llevó a Juan Lara a mostrarle la roja al “Pitbull”. En medio de la revisión, el DT Gustavo Álvarez tuvo una amena pero breve charla con Tomás Asta-buruaga y Alfred Canales.

La jugada maradoniana de Maxi Guerrero

El extremo ingresó en el segundo tiempo y, con la expulsión de Medel, aprovechó los espacios para, al minuto 68, encaro en velocidad, llegando a plena área cruzada para ceder a un Di Yorio que desperdició la ocasión en inmejorable posición, para lamento de la banca y cuerpo técnico visitante.

Un particular cooling time

En la disputa del segundo lapso, se paró el partido para la hidratación de los jugadores ante el calor. El único de la UC que no participó de la reunión técnica de los cruzados fue Asta-buruaga, que se quedó en la zona azul. La UC jugó rápido y, aprovechando el desacomodo forastero, logró anotar con un ajustado remate de Alfred Canales.

Assasi preocupa a la U

El talentoso 10 entró y buscó desequilibrar, sin éxito. Para peor, solo pudo estar 35 minutos en cancha, pues en una arremetida sintió un tirón en la pierna que lo obligó a pedir el cambio, situación que lo deja en duda para la revancha por Copa Sudamericana ante Lanús.

Zampedri, en llamas

El máximo goleador de los cruzados estuvo muy incómodo y molesto durante el compromiso, reclamándole a Bernedo por sus despejes y sobre todo al juez Lara por sus cobros. Cuando fue amonestado, lo gritoneó duramente. Para peor, el arco no se le abrió, pues a los 86′, Castellón le sacó un claro mano a mano que era el 2-0.