"Si perdemos...": los amenazantes rayados contra el plantel y dirigencia de Deportes Temuco

El pasado viernes, Deportes Temuco no pudo ante uno de los animadores de la Primera B, Universidad de Concepción.

El resultado asoma lógico, pero nada esperanzador para los fanáticos del “Indio Pije”, considerando que completaron 12 fechas sin ganar: no se imponen en un partido desde el 20 de julio, cuando derrotaron a Santiago Morning.

Precisamente aquel triunfo es el que sustenta la diferencia con el “Chago”, colista de la tabla, el cual está matemáticamente descendido, considerando que Deportes Temuco, penúltimo del ascenso, le saca cuatro puntos a falta de una fecha del final.

Sin embargo, el inminente fallo del TAS podría restituirle nueve puntos a Santiago Morning, lo que tiene en alerta al elenco sureño.

Ante este escenario, un grupo de fanáticos de Deportes Temuco no ocultó su molestia con una serie de rayados en el Complejo M-11 en Labranza, donde entrena el equipo, que este viernes cerrará la temporada ante Deportes Recoleta.

En imágenes dadas a conocer por Porteros.cl, se leen duros mensajes contra el plantel: “Jueguen con ganas, cagones” y “Si perdemos, nadie sale vivo”, se lee en las murallas del recinto.

A lo anterior se sumaron cuestionamientos a Marcelo Salas, presidente del club; y Roberto Rojas, gerente deportivo, calificándolos como un “cáncer” para el equipo.

