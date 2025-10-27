;

FOTOS. “Si perdemos...”: los amenazantes rayados contra el plantel y dirigencia de Deportes Temuco

El cuadro del Ñielol no gana hace 12 partidos y la paciencia entre algunos de sus fanáticos ya se acabó.

Carlos Madariaga

“Si perdemos...”: los amenazantes rayados contra el plantel y dirigencia de Deportes Temuco

“Si perdemos...”: los amenazantes rayados contra el plantel y dirigencia de Deportes Temuco / Daniel Pino/Uno Noticias

El pasado viernes, Deportes Temuco no pudo ante uno de los animadores de la Primera B, Universidad de Concepción.

El resultado asoma lógico, pero nada esperanzador para los fanáticos del “Indio Pije”, considerando que completaron 12 fechas sin ganar: no se imponen en un partido desde el 20 de julio, cuando derrotaron a Santiago Morning.

Revisa también:

ADN

Precisamente aquel triunfo es el que sustenta la diferencia con el “Chago”, colista de la tabla, el cual está matemáticamente descendido, considerando que Deportes Temuco, penúltimo del ascenso, le saca cuatro puntos a falta de una fecha del final.

Sin embargo, el inminente fallo del TAS podría restituirle nueve puntos a Santiago Morning, lo que tiene en alerta al elenco sureño.

Ante este escenario, un grupo de fanáticos de Deportes Temuco no ocultó su molestia con una serie de rayados en el Complejo M-11 en Labranza, donde entrena el equipo, que este viernes cerrará la temporada ante Deportes Recoleta.

En imágenes dadas a conocer por Porteros.cl, se leen duros mensajes contra el plantel: “Jueguen con ganas, cagones” y “Si perdemos, nadie sale vivo”, se lee en las murallas del recinto.

A lo anterior se sumaron cuestionamientos a Marcelo Salas, presidente del club; y Roberto Rojas, gerente deportivo, calificándolos como un “cáncer” para el equipo.

ADN

Porteros.cl

ADN

Porteros.cl

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad