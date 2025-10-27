Ranking ATP: Tabilo pierde terreno y Garin se acerca al top 100

Tras la disputa de los ATP 500 de Viena y Basilea, este lunes se actualizó el ranking mundial del tenis.

Al respecto, el gran perjudicado entre los chilenos es Alejandro Tabilo, que perdió siete puestos tras su rápida eliminación en Austria, ubicándose en el puesto 82.

En cambio, quien tuvo avances positivos fue Cristian Garin, que luego de llegar a las semifinales del Challenger de Costa do Sauipe, subió dos lugares para acercarse al top 100, ubicándose 105 del orbe.

Pese a ya cerrar su temporada, Nicolás Jarry subió un puesto y llegó al lugar 113 del ranking ATP; mientras que Tomás Barrios también trepó un puesto, llegando al 117. El top five nacional lo completa Matías Soto, que sigue en el lugar 279.

A nivel global, el ascenso más destacado es el del brasileño Joao Fonseca, que subió 18 posiciones para quedarse en el puesto 28 del escalafón planetario, el mejor de su carrera, tras ganar el ATP 500 de Basilea.