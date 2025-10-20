Alejandro Tabilo (72°) tuvo debut y despedida en el ATP 500 de Viena. El chileno quedó eliminado del torneo en primera ronda tras caer ante el kazajo Alexander Bublik (16°), este lunes.

El tenista que es top 20 del mundo se impuso sobre el “Jano” por dos sets de 6-4 y 6-4, en una hora y 8 minutos de partido.

Con esta victoria, Bublik se instaló en la segunda ronda y enfrentará al ganador del duelo entre el argentino Francisco Cerúndolo (21°) y el estadounidense Alex Michelsen (34°).

Por su parte, Alejandro Tabilo dice adiós al ATP 500 de Viena y sufrirá un descenso en el ranking ATP, ya que no pudo defender los puntos que consiguió el año pasado en estas mismas fechas. Según los cambios que se pueden ver en la clasificación ATP en vivo, el chileno bajará al puesto 81°.