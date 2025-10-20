;

VIDEO. Alejandro Tabilo es eliminado en primera ronda del ATP de Viena y sufrirá un descenso en el ranking ATP

El chileno sufrió una derrota ante el 16 del mundo, Alexander Bublik.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / Zhong Zhi

Alejandro Tabilo (72°) tuvo debut y despedida en el ATP 500 de Viena. El chileno quedó eliminado del torneo en primera ronda tras caer ante el kazajo Alexander Bublik (16°), este lunes.

El tenista que es top 20 del mundo se impuso sobre el “Jano” por dos sets de 6-4 y 6-4, en una hora y 8 minutos de partido.

Revisa también:

ADN

Con esta victoria, Bublik se instaló en la segunda ronda y enfrentará al ganador del duelo entre el argentino Francisco Cerúndolo (21°) y el estadounidense Alex Michelsen (34°).

Por su parte, Alejandro Tabilo dice adiós al ATP 500 de Viena y sufrirá un descenso en el ranking ATP, ya que no pudo defender los puntos que consiguió el año pasado en estas mismas fechas. Según los cambios que se pueden ver en la clasificación ATP en vivo, el chileno bajará al puesto 81°.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad