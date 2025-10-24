La grave lesión que obliga a Nicolás Jarry a poner fin a su temporada 2025
El tenista nacional anunció que no competirá hasta el próximo año por molestias físicas.
Tras ser padre por tercera vez, Nicolás Jarry regresó a Europa para volver a competir, jugando el Challenger de Villena a finales de septiembre.
Sin embargo, cuando estaba anotado para jugar el ATP 250 de Almaty, el 114 del planeta se bajó acusando problemas físicos.
Revisa también:
La situación no mejoró y este viernes Nicolás Jarry anunció el término anticipado de su temporada 2025.
“Después de un par de revisiones, encontramos una pequeña fractura en mi codo derecho. Son cuatro a seis semanas de recuperación. Hablé con mi equipo y decidí poner fin a este año 2025 para recuperar bien, descansar y hacer una buena pretemporada para 2026″, explicó en su cuenta de Instagram.
“Está lejos de ser la forma en que me hubiera gustado terminar, pero todo pasa por algo. Sé que este tiempo me va a ayudar en otros aspectos de mi vida. Sigo con toda la energía para volver a estar donde estuve en algún minuto”, concluyó Nicolás Jarry, que acumuló 16 triunfos y 22 derrotas, siendo su mejor resultado del año los octavos de final de Wimbledon, donde llegó desde la qualy.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.