“Es que no me tienen paciencia”: Metro de Santiago confirma nueva expulsión del “Chavo del 8″ por incivilidades

Este viernes, Metro de Santiago confirmó una nueva expulsión del Chavo del 8, el emblemático personaje que recorre la red subterránea y que recientemente fue “funado” por los pasajeros.

“‘El Chavo del 8′ ha sido retirado una vez más por incivilidades”, escribieron en sus redes sociales junto a una imagen donde se ve cómo los guardias lo acompaña a la salida de una de las estaciones de la Línea 2.

“En Metro seguimos reforzando nuestro compromiso con la seguridad y el buen comportamiento al interior de la red”, describió el servicio.

La empresa de transporte invitó a las personas a denunciar cualquier acto que afecte la convivencia llamando al número de teléfono 1411, o bien a 1488, ante situaciones de acoso. También hicieron el llamado a no donar dinero.

“Que bueno que se pegaron el alcachofazo de que este personaje no es inofensivo como lo mencionaron anteriormente”, celebra un comentario. “Adoro los finales felices”, sumó otro usuario en Instagram.

Cabe recordar que durante los últimos meses el hombre que “imita” a uno de los personajes de Chespirito ha sido blanco de un sinfín de críticas.

Algunos dicen que fue desterrado de la Línea 4, y que ahora él y su parlante están obligados a pedir dinero en la Línea 2.

Las denuncias, principalmente en TikTok, acusan que se enoja si no le dan dinero o que, derechamente, acosa a mujeres. “Da miedito ese Chavo, Tío Metro”, dijo una seguidora.