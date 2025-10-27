;

Mosa responde a Clark tras involucrar a los albos en su reclamo por el Clásico Universitario: “Parece que Colo Colo no lo deja dormir”

El mandamás de Blanco y Negro también se desmarcó de ser presidente de la ANFP tras la salida de Milad.

En la previa al encuentro ante Deportes Limache, el presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa, defendió el cambio de sede para este partido para privilegiar la recuperación del Monumental tras los conciertos que albergó.

“Está bastante buena la cancha. Se hizo el recambio de pasto, pero no estaba para jugar hoy”, aseguró, desmarcándose también de la ausencia en la citación del capitán, Esteban Pavez.

Es una decisión técnica y no me meto en las decisiones técnicas, tendrán que consultárselo a Fernando”, recalcó el mandamás de Blanco y Negro, junto con afrontar los cuestionamientos de Michael Clark, presidente de Azul Azul, acusando un favoritismo de la ANFP por los albos tras no postergar el Clásico Universitario.

“Son decisiones en las que no me meto. Parece que Colo Colo no lo deja dormir”, planteó entre risas Aníbal Mosa, descartándose de la opción de lidera al fútbol chileno.

“Milad ya se va el otro año, ya dejó la puerta abierta para que haya nuevos liderazgos (...) No me interesa a mí el puesto. Colo Colo, al ser la institución más grande, va a estar en las conversaciones”, cerró el líder del “Cacique”.

