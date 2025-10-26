;

VIDEO. Michael Clark arremete con todo contra Pablo Milad: “A la ANFP no le gusta que a la U le vaya bien en copas internacionales”

“El próximo año hay elecciones y con estos señores no podemos seguir. Nos están llevando al fracaso total”, declaró el presidente de Azul Azul tras la derrota ante la UC en el Clásico Universitario.

Michael Clark, presidente de Azul Azul, realizó duras críticas en contra de Pablo Milad y la ANFP tras la derrota de Universidad de Chile por 1-0 ante Universidad Católica en el Clásico Universitario disputado este domingo en el Claro Arena.

Consultado sobre la programación del partido, el timonel de los azules no dudó en manifestar su molestia y lanzó: “Yo le dije a Pablo Milad y a Jorge Yunge, que este partido no se debía haber jugado”.

“Creo que a la ANFP le importa un comido realmente la carga de los jugadores y no le gusta que a la U le vaya bien en las copas internacionales”, añadió.

En esa línea, Clark señaló: “Yo veo que voluntad para programar partidos a Colo Colo por un amistoso, existe. Voluntad para reprogramar partidos a la Católica, también existe. Pero cuando hay que reprogramar partidos para la U, no hay una voluntad".

“Hice excusas en que no se juegue, y este mismo fin de semana ustedes vieron que se reprogramó un partido, el partido de O’Higgins con Coquimbo. Entonces, la verdad es que da mucha bronca y esta es una parte más del legado del señor Milad y el señor Yunge", continuó.

“La verdad es que con ellos no hay nada que hacer. El próximo año hay elecciones y con estos señores no podemos seguir, ni con Pablo Milad ni con Jorge Yunge. Nos están llevando, la verdad, al fracaso total", complementó.

Por último, el presidente de Azul Azul apuntó: “Que un equipo esté disputando una llave para pasar a una final de una copa internacional, pasa muy poco. Nos obligan a jugar en este estadio muy bonito, todo lo que quieran, pero en un horario pésimo, con un calor tremendo, una cancha sintética, con lo cargado que están los jugadores. Y ustedes vieron, nos fuimos con tres jugadores muy tocados. Esa es la ayuda de la ANFP".

