Este lunes, el volante chileno Ignacio Saavedra marcó su tercer gol de la temporada con la camiseta del Sochi, en la Primera División de Rusia.

El formado en Universidad Católica fue el encargado de abrir la cuenta para su equipo, que hoy enfrentó al Akhmat Grozny, por la fecha 13 de la liga rusa.

La anotación del “Nacho” llegó al minuto 16. Tras un córner desde la izquierda, el ex UC cabeceó dentro del área y el balón acabó dentro del arco.

El elenco de Saavedra terminó ganando el encuentro por 4-2. Con esta victoria, Sochi llegó a los 8 puntos y por ahora se ubica penúltimo, en zona de descenso.

Revisa el gol de Ignacio Saavedra en Rusia