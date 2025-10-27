;

VIDEO. “Ganan sueldos millonarios, jueguen con el corazón”: hinchas de Colo Colo pierden la paciencia tras el empate con Limache

Los fanáticos albos entonaron una fuerte canción contra sus propios jugadores en el Estadio Nacional.

Colo Colo sigue dejando actuaciones para el olvido en el Campeonato Nacional, en el que debía ser uno de los años más felices para el pueblo albo.

Este lunes, los dirigidos por Fernando Ortiz empataron 2-2 ante Deportes Limache y continúan alejándose de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, mientras los hinchas ya perdieron toda la paciencia con el plantel.

Una vez consumada la igualdad de los “Tomateros” en una de las últimas jugadas del partido, los fanáticos del “Cacique” que llegaron hasta el Estadio Nacional comenzaron a entonar una dura canción contra su propio equipo.

Ganan sueldos millonarios, jueguen con el corazón, respeten la camiseta, por la historia del campeón”, se escuchó en Ñuñoa al unísono, mientras los jugadores del “Popular” solo agachaban la cabeza.

Lejos de responder u ofrecer disculpas a los hinchas, el plantel de Colo Colo decidió guardar silencio, y ningún futbolista acudió a la zona mixta para hablar con la prensa.

