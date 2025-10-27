Durante la tarde de este lunes 27 de octubre, en el marco de la jornada 25 de la Liga de Primera, Colo Colo recibió a Deportes Limache en el Estadio Nacional.

En este nuevo enfrentamiento, los ‘Cerveceros’ rescataron un agónico empate 2-2 con un gol anotado en el 90′+6 que desató la euforia de los visitantes.

Y es que el empate, además de significar un punto muy valioso en la competencia, suma un aspecto clave en sus estadísticas jugando contra los albos.

En un corto historial, entre el Campeonato Nacional y la Copa Chile, el ‘Tomate Mecánico’ se mantiene invicto ante el ‘Cacique’. De manera concreta, suman dos victorias (1-0; 4-1) y dos empates, ambos por 2-2.

Un punto a destacar es que Limache es el único equipo del fútbol chileno que cuenta con un historial positivo ante Colo Colo.