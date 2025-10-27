;

VIDEO. Con el ‘tomate mecánico’ no puede: el paupérrimo rendimiento de Colo Colo ante Deportes Limache

Los ‘Cerveceros’ evitaron la derrota y rescataron un agónico empate ante el ‘Cacique’.

José Campillay

Agencia Uno

Agencia Uno / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Durante la tarde de este lunes 27 de octubre, en el marco de la jornada 25 de la Liga de Primera, Colo Colo recibió a Deportes Limache en el Estadio Nacional.

En este nuevo enfrentamiento, los ‘Cerveceros’ rescataron un agónico empate 2-2 con un gol anotado en el 90′+6 que desató la euforia de los visitantes.

Y es que el empate, además de significar un punto muy valioso en la competencia, suma un aspecto clave en sus estadísticas jugando contra los albos.

En un corto historial, entre el Campeonato Nacional y la Copa Chile, el ‘Tomate Mecánico’ se mantiene invicto ante el ‘Cacique’. De manera concreta, suman dos victorias (1-0; 4-1) y dos empates, ambos por 2-2.

Un punto a destacar es que Limache es el único equipo del fútbol chileno que cuenta con un historial positivo ante Colo Colo.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad