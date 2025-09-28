Querida actriz chilena vuelve a las teleseries tras 7 años, y en medio de un largo tratamiento por cáncer

Tras siete años alejada de los programas de ficción en la pantalla chica, la actriz Paulina Urrutia volverá para un nuevo proyecto en Canal 13: la invitaron a participar en la mininovela El obrero que me enamoró.

La última producción de la pareja de Augusto Góngora fue Amar o morir, en TVN y ahora dijo a El Mercurio que: “Cuando te llaman para trabajar, la autoestima sube. Esto te ayuda a convivir con la enfermedad de la manera más sana posible”.

La artista se refiere a su diagnóstico de cáncer triple negativo, que apareció en 2024. Actualmente, está con quimioterapia oral. “Para mí, esto es un regalo y un reconocimiento”, contó.

En su nueva faceta, Urrutia interpretará a Bianca, la villana y madre de José Luis (Hernán Contreras), quien tiene una tortuosa relación con Amanda (Carolina Varleta). Parte la inspiración para el rol vino de Sarita Mellafe, la antagonista que interpretó en Fuera de Control (1999).

La nueva teleserie de Urrutia será en formato vertical para las plataformas digitales y redes sociales de la señal privada. La propuesta sigue la estela de Mi boda es una trampa, otra ficción anunciada recientemente.

Paulina Urrutia y su estado de salud actual

“Estamos ahí, en una fase de espera para ver si los ciclos de quimioterapia oral que estoy teniendo tienen buenos resultados o no”, señaló la intérprete.

“Yo no estoy batallando contra nada, simplemente estoy viviendo lo que tengo que vivir. Me pasa como a muchas personas en el mundo que padecemos una enfermedad y que podemos superar o no, eso es parte de la vida”, aseguró.

Según su relato, intenta seguir con la rutina normal y en ese sentido el mantenerse ocupada trabajando ha sido importante. “Cuando la gente vio que, entre comillas, no estaba en el ataúd, empezó a sonar el teléfono y salieron cosas nuevas”, bromeó.