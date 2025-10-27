Camilo Zicavo habla por primera vez de paternidad junto a actriz Daniela Muñoz: “Un momento muy bonito a nivel familiar”

Camilo y Abel Zicavo compartieron con Ciudadano ADN sus reflexiones sobre la paternidad, la vida familiar y cómo estas experiencias han marcado su creatividad musical.

Camilo, quien tras su quiebre con Denise Rosenthal en 2024 rehizo su vida junto a la actriz Daniela Muñoz, confirmó que será padre por primera vez y reveló cómo la llegada de su hijo o hija ha resignificado su visión del amor y de la familia.

Ampliar

“Estamos muy felices, es un momento muy bonito a nivel familiar, con nuestros papás que están chochando como abuelos, con nuestras parejas, con los hijos, hijas. Un momento muy, muy, muy bonito a nivel familiar y estamos muy unidos”, expresó.

“Anonito”

Camilo también se refirió a su música y a cómo la paternidad ha influido en ella. Citó su canción Anonito, incluida en el segundo álbum de La Moral, como un ejemplo de cómo su arte se resignifica con los cambios de la vida.

“De hecho, esa canción le dio el nombre al segundo álbum y cada vez que la tocamos, adquiere nuevo significado. En un momento hablaba de amigos y amor, ahora habla de nuestro hijo, nuestra hija”, explicó.

Por su parte, Abel Zicavo celebró su rol de padre junto a la ministra Camila Vallejo y destacó la relación con su hijastra Adela. Además, reveló que ya planifican actividades y vacaciones familiares, disfrutando de la crianza y la convivencia con los nuevos integrantes de la familia.

“Ya tenemos todo un cronograma de vacaciones en conjunto”, indicó.