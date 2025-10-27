;

VIDEO. Camilo Zicavo habla por primera vez de paternidad junto a actriz Daniela Muñoz: “Un momento muy bonito a nivel familiar”

En conversación con Ciudadano ADN, el artista, junto a su hermano Abel, reflexionaron sobre la vida familiar y cómo estas experiencias han marcado su creatividad musical.

Nelson Quiroz

Camilo Zicavo habla por primera vez de paternidad junto a actriz Daniela Muñoz: “Un momento muy bonito a nivel familiar”

Camilo y Abel Zicavo compartieron con Ciudadano ADN sus reflexiones sobre la paternidad, la vida familiar y cómo estas experiencias han marcado su creatividad musical.

Camilo, quien tras su quiebre con Denise Rosenthal en 2024 rehizo su vida junto a la actriz Daniela Muñoz, confirmó que será padre por primera vez y reveló cómo la llegada de su hijo o hija ha resignificado su visión del amor y de la familia.

ADN

“Estamos muy felices, es un momento muy bonito a nivel familiar, con nuestros papás que están chochando como abuelos, con nuestras parejas, con los hijos, hijas. Un momento muy, muy, muy bonito a nivel familiar y estamos muy unidos”, expresó.

“Anonito”

Camilo también se refirió a su música y a cómo la paternidad ha influido en ella. Citó su canción Anonito, incluida en el segundo álbum de La Moral, como un ejemplo de cómo su arte se resignifica con los cambios de la vida.

“De hecho, esa canción le dio el nombre al segundo álbum y cada vez que la tocamos, adquiere nuevo significado. En un momento hablaba de amigos y amor, ahora habla de nuestro hijo, nuestra hija”, explicó.

Por su parte, Abel Zicavo celebró su rol de padre junto a la ministra Camila Vallejo y destacó la relación con su hijastra Adela. Además, reveló que ya planifican actividades y vacaciones familiares, disfrutando de la crianza y la convivencia con los nuevos integrantes de la familia.

“Ya tenemos todo un cronograma de vacaciones en conjunto”, indicó.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad