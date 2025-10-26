;

Detienen a Flor de Rap en Ñuñoa: viajaba en un auto con encargo por robo

La cantante, que iba como copiloto, aseguró a Carabineros que había adquirido el auto hace pocos días y desconocía su procedencia ilícita.

Verónica Villalobos

Detienen a Flor de Rap en Ñuñoa: viajaba en un auto con encargo por robo

Santiago

La cantante urbana Ángela Lucero, conocida artísticamente como Flor de Rap, fue detenida la noche de este sábado en la comuna de Ñuñoa mientras se desplazaba en un vehículo que mantenía encargo por robo desde el pasado 7 de octubre.

Según información preliminar de Carabineros, la detención ocurrió cerca de las 21:45 horas en la intersección de Eduardo Castillo Velasco con Ezequiel Fernández, cuando personal policial y de seguridad municipal fiscalizó el automóvil. Al verificar los antecedentes, se confirmó que el vehículo había sido robado días atrás.

Flor de Rap, de 36 años, viajaba como copiloto y fue detenida junto a las dos personas que la acompañaban.

La artista declaró que había comprado el auto recientemente y que desconocía su origen ilícito. El caso quedó a disposición del Ministerio Público, que definirá los pasos a seguir en la investigación.

