“Le gané al venezolano (George Harris)”: Álvaro Salas sorprende con rutina inédita en el estreno de “Coliseo”

El humorista sorprendió al público con chistes cortos y relatos inéditos, incluyendo guiños al fracaso de comediantes en Viña 2026.

Nelson Quiroz

El emblemático humorista Álvaro Salas se robó la noche en el capítulo estreno de Coliseo en Mega, presentando una rutina inédita que combinó sus clásicos chistes cortos con historias personales y observaciones del día a día.

Con su característico estilo cercano y espontáneo, el comediante abrió la jornada diciendo. “Ya con esta risa le gané al venezolano (George Harris(, ¿no?”, provocando carcajadas inmediatas en el público.

A sus 72 años, el comediante no dudó en abordar temas de su vida cotidiana y experiencias únicas, desde la música que estudió en su juventud hasta curiosas anécdotas familiares.

Entre ellas, destacó una confidencia jamás revelada: recientemente fue contratado para un cameo en una película para adultos, en la que interpretará al esposo que sale a trabajar.

Salas también reflexionó sobre la vejez y el humor, asegurando que los chistes cortos son su sello porque “tenés menos posibilidades de equivocarte” y compartió observaciones cómicas sobre situaciones cotidianas, como visitas al dentista, interacciones con los niños chilenos y hábitos de lectura en el país.

El humorista no escatimó en comentarios sobre la vida social y la cultura chilena, mezclando historias absurdas con su característico sarcasmo y crítica social, manteniendo al público atento durante toda su intervención. Incluso abordó las metas del hombre según la edad con un enfoque humorístico y cercano, mostrando que su ingenio sigue intacto.

Con un cierre cargado de energía y aplausos, Salas dejó en claro que, a pesar de los años, su capacidad de hacer reír permanece tan fuerte como siempre, reafirmando por qué es considerado el “rey del chiste corto” y una de las figuras más queridas del humor chileno.

