¿Viña 2026 ya tiene su primer artista confirmado? Esta es la estrella latina que suena fuerte para regresar al festival

Una reconocida cantante latinoamericana, con una sólida carrera internacional y una fuerte conexión con el público chileno, suena con fuerza para ser parte del próximo Festival de Viña del Mar 2026.

La artista, quien recientemente lanzó un disco marcado por la introspección y la experimentación con nuevos géneros, no descartó la posibilidad de regresar al escenario de la Quinta Vergara.

01 DE MARZO DE 2025 / VIÑA DEL MAR Presentación de Morat, durante el 64 Festival Internacional de la Canción Viña 2025 en la Quinta Vergara. FOTO: SEBASTIÁN RÍOS MORALES/AGENCIAUNO Ampliar

Durante una conversación con La Tercera, la intérprete aseguró que “siempre que me inviten a Viña, voy a venir. Lo digo hoy y lo voy a decir siempre, porque para mí Viña fue un antes y un después en mi carrera”.

Sus declaraciones llegan justo en medio de los rumores que la posicionan como uno de los números estelares del certamen, que se desarrollará entre el 22 y 27 de febrero de 2026, bajo la conducción de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

¿Quién es la artista que suena fuerte para Viña 2026?

La artista en cuestión es Mon Laferte, quien estaría negociando su regreso a la Quinta Vergara tras su última presentación en 2020, marcada por su potente mensaje social y su conexión emocional con el público.

Actualmente, la chilena promociona Femme Fatale, su álbum más reciente, descrito por ella misma como uno de los más personales y oscuros de su carrera.

El trabajo se adentra en sonoridades de jazz y explora temas de vulnerabilidad, relaciones abusivas y maternidad, con una estética inspirada en la era dorada de Billie Holiday y el viejo Broadway.

De concretarse su regreso, sería un hito significativo tanto para la cantante como para el festival, marcando su tercera presentación en Viña y reafirmando su lugar como una de las artistas chilenas más influyentes de la última década.

El anuncio oficial del line up 2026 podría realizarse durante la primera semana de noviembre.